"Kendi adaylarımızla seçimlere katılacağız"

KONYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye'nin her seçim noktasında kendi adaylarımızla ve kendi amblemimizle seçimlere katılacağız." dedi.

BBP Konya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Destici, Türkiye'nin terörle mücadeleye hem yurt içi hem de yurt dışında kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin bu mücadeleden başarıyla çıkacağına yürekten inandıklarını ifade eden Destici, "Burada asıl olan mücadelenin sekteye uğramaması. Çünkü geçmişte, bu 35 yıllık süreç içerisinde bazı dönemlerde ciddi mücadeleler verildi, başarılar kazanıldı ama belli bir süre sonra farklı yollara girildi. Dolayısıyla bizim beklentimiz farklı yollara girilmemesi ve tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelenin devam ettirilmesidir." diye konuştu.

Destici, terör örgütlerinin arkasındaki gücün emperyalizm olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Terörün arkasında ABD, İsrail, bir Batı gücü olmasa bugüne kadar yaşaması asla mümkün değildir. Bugün de ABD'nin ve diğer bazı Batı'lı güçlerin çok açıktan PKK'ya destek verdiğini biliyoruz. Bunun adı PKK değildir de YPG'dir, PYD'dir. Çünkü biz asla böyle bir ayrım kabul etmiyoruz. Çünkü PKK neyse PYD ve YPG de o. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın ve Türkiye'nin gözünü boyamaya çalışmakta, güya bizi aldatacağını sanmaktadır. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve 3 üst düzey elebaşı için ödül koyduğunu açıklıyor ama öbür taraftan ABD askerleri YPG'li teröristlerle yemek yemekten, askeri eğitim yapmaktan ve onlara silah desteği yapmaktan, belli alanlarda birlikte devriye gezmekten geri durmuyor. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Zaten Türkiye de şiddetle bunu kabul etmeyeceğini, PKK ile YPG'nin bir olduğunu, YPG'nin, PYD'nin PKK'nın kendisi olduğunu çok açık ve net bir dille ifade etmiştir."

Destici, ABD'nin, PYD ve YPG ile kol kola yürümesine Türkiye'nin asla göz yumamayacağını da vurguladı.

Türkiye'de son yıllarda din, milliyetçilik ve Atatürk üzerinden bir tartışma alanı oluşturulmaya çalışıldığına değinen Destici, "Biz bu filmleri geçmişte gördük, bu senaryoları geçmişte de yazdılar ve birtakım figüranları oynattılar. Türk milletinin asla bu tuzağa düşmemesi lazım. Siyasi parti temsilcilerimizin, sözcülerin de bu oynanan oyunlara, provokatif eylemlere prim vererek, bunlar üzerinden birbirlerini suçlayıcı, itham edici söz ve davranışlardan uzak durması lazım. Dini ve milli değerlerimiz üzerinden bizi hiç kimsenin ayrıştırmasına, kamplaştırmasına ve ileride çatıştırma zeminleri oluşturmasına, hiç kimsenin müsaade etmemesi lazım." ifadesini kullandı.

- "Dolar düştü, kredi faizlerinde ciddi bir düşüş olmadı"

BBP olarak bu uyarıyı yapmayı kendilerine görev edindiklerini aktaran Destici, "Türklüğümüz ile Müslümanlığımızı ya da Atatürk ile başka değerlerimizi hiç kimse karşı karşıya getirmeye gayret etmesin. Bu büyük bir oyun, tuzaktır. Bizi böyle bir tuzağın, böyle bir çukurun içine çekmeye çalışıyorlar. Buna hep birlikte karşı durmamız ve asla müsaade etmememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, ekonominin bir an önce toparlanması için ciddi planlamalar yapılması gerektiğini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Döviz çıktı diye yüzde 10-12 seviyelerinde olan krediler, özellikle ticari krediler yüzde 30'ları buldu. Şu anda dolar düştü, 5 liraya doğru geliyor. Kredi faizlerinde bir düşüş var mı? Çok hissedilebilir, görülebilir bir düşüş yok. Bunlarla ilgili tedbirler alınmazsa, ekonomimiz istenilen düzeyde canlanmaz ve tekrar toparlanması çok uzun vadeler alabilir, çok üzün sürelere yayılabilir. Bankaların elini taşın altına koymaları, yüksek karlardan vazgeçmeleri ve üreticiye, sanayiciye, imalatçıya uzun vadeli en az 2 yıl ödemesiz, düşük faizli krediler vermeleri lazım."

Türkiye'nin ve siyasi partilerin önemli bir gündem maddesinin de yerel seçimler olduğunu hatırlatan Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye'nin her seçim noktasında kendi adaylarımızla ve kendi amblemimizle seçimlere katılacağız. Konya'nın da başta Büyükşehir olmak üzere 3 merkez ilçe ve 28 taşra ilçesinde Büyük Birlik Partisi, kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla seçime katılacaktır ve inşallah da 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler hem Türkiye geneli hem de Konya'da Büyük Birlik Partimiz için bir şahlanış ve zafer seçimleri olacaktır." ifadesini kullandı.

Aday adaylığı başvurularının 19 Kasım Pazartesi günü başlayacağını ve aralık ayı ortasına kadar devam edeceğini açıklayan Destici, seçimlerin huzur, barış, birlik içinde geçmesini temenni etti.

Bir gazetecinin, "Yerel seçimlerde herhangi bir ilçe veya il için ittifak söz konusu olacak mı?" sorusu üzerine Destici, "Şu ana kadar o konuda bir temasımız ya da görüşmemiz olmadı." yanıtını verdi.