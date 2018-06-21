AKSARAY (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ben Maliye Bakanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını yalanlamaktan bıktım. Her gün yalan, her gün başka bir yalan. Diyor ki; 'Nasıl olsa ben yalan söylüyorum, bu böyle gidiyor' Kusura bakmasın, o hesap uzmanıysa biz de maliyeciyiz. Yalana geçit vermeyiz, yalanları varsa onları da yüzüne karşı vururuz." dedi.

Bakan Ağbal, Aksaray’da bir otelde, tarım ve hayvancılık ile ilgili sivil toplum kuruluşları, oda ve birliklerin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Aksaray'ın gerek sahip olduğu lokasyon özelliği gerek ekonomik potansiyeli itibarıyla ön plana çıkan illerden söyledi.

Son 16 yılda Aksaray'a önemli yatırımlar yapıldığını belirten Ağbal, yeni projelerle kenti kalkındırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Ağbal, Aksaray'ın KÖYDES projesinden gelen destekleri en iyi değerlendiren illerden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak iktidara gelir gelmez dedik ki, 'Köylerimizin yollarını yapmamız lazım, içme suyu problemlerini çözmemiz lazım. Köylerin kanalizasyon problemleri var, bunları çözmemiz lazım. Köylerin sulama projeleri var, buları yapmamız lazım.' KÖYDES böyle bir fikirle çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2005 yılında buna başladık. İlk defa köyler sıcak asfaltla bu dönemde karşılaştı. Birçok köyümüzün içme suyu yoktu, sulama projeleri yoktu. 2005 yılında başladığımız proje, bugüne kadar devam etti, bundan sonra da devam edecek. Bütün köylerimizin yolları sıcak asfalt olana kadar, içme suyu projeleri tamamlanana kadar KÖYDES projesi devam edecek. Bu sene KÖYDES projesine aktardığımız kaynağı yüzde 66 oranında arttırarak 1,5 milyara çıkardık."

- "24 Haziran seçimleri memleketimiz için önemli bir kavşak noktası"

Çiftçiye hükümet olarak her zaman destek verdiklerini vurgulayan Ağbal, Aksaraylı çiftçilerin afet hasarlarını karşılacaklarını, Aksaray Ziraat Odasına gelen talep üzerine yeni hizmet yeri tahsis edeceklerini bildirdi.

Ağbal, seçime sayılı günler kaldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"24 Haziran seçimleri memleketimiz için önemli bir kavşak noktası, tarihi bir dönüm noktası. Yeni sistem dahilinde ilk defa cumhurbaşkanı seçeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde milletvekilliği seçimleri yapacağız. Bu seçimler ya Türkiye'yi ileriye götürecek, 16 yıllık kazanımlarını pekiştirecek, 16 yıllık kazanımlara mührünü vuracak ya da Türkiye'nin son 16 yıldaki bütün kazanımlarını heba edecek. Türkiye'de son 16 yılda yapılan her şeyi geriye götürecek. Bu kadar net. O açıdan Aksaray'da oy kullanacak bütün kardeşlerime, bütün vatandaşlarıma sesleniyorum, öncelikle mutlak suretle sandığa gideceğiz. Komşumuzu, arkadaşımızı, eşimizi, dostumuzu sandığa götüreceğiz."

Ağbal, vatandaşların seçime kadar eşini dostunu doğru bilgilendirmesi, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

- "Yavaş yavaş gerçek yüzleri ortaya çıkmaya başladı"

Seçim ortamında, iktidarı yıpratmak isteyenlerin çeşitli yalanlara başvurduğuna dikkati çeken Ağbal, şöyle devam etti:

"Ben Maliye Bakanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını yalanlamaktan bıktım. Her gün yalan, her gün başka bir yalan. Diyor ki, 'Nasıl olsa ben yalan söylüyorum, bu böyle gidiyor.' Kusura bakmasın, o hesap uzmanıysa biz de maliyeciyiz. Yalana geçit vermeyiz, yalanları varsa onları da yüzüne karşı vururuz. Görülüyor ki yalan üzerinden, hamaset üzerinden bir siyaset yürütülüyor. Şirinleri oynuyorlar, şirin gözüküyorlar ama bu şirin gözüken, şirinleri oynayanların gerçek yüzü ne? Eski Türkiye. Yavaş yavaş gerçek yüzleri de ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlar yavaş yavaş bunların yalanlarını, 24 Haziran'dan sonra Türkiye için ne yapmak istediklerini, niyetlerini, düşüncelerini görmeye başladı. Ülke olarak, millet olarak bu ülkenin kaderini, kazanımlarını, bunlara asla teslim edemeyiz. Buna asla müsaade edemeyiz."

- "Gözünüze dizinize dursun"

Ağbal, bilinçli ve şuurlu bir şekilde ülke için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Diyor ki 'Son 16 yıldır ne yaptınız bu ülkeye? Son 16 yıldır bu ülkenin bütçesini nereye harcadınız?' Allah'tan kork. Hiç mi iman, inanç, izan yok? Seçim çalışmaları için gittiğin o yolları kim yaptı? Hangi dönemde yapıldı o yollar? Gittiğin havalimanları, indiğin uçaklardaki o havalimanları hangi dönemde yapıldı, sen SSK Genel Müdürüyken mi yapıldı? Sen SSK Genel Müdürüydün, o dönemde insanlar hastanelerde, koğuşlarda temiz yatak bulamıyordu, yatak çarşafı bulamıyordu. İlaç almak için giderdik SSK Dışkapı Hastanesine. Sabahın 7’sinde git, eczaneden ilaç almaya çalış. 'Bugün yok, yarın gel'. Gözünüze dizinize dursun. Bugün vatandaş Aksaray'da da Niğde'de de İstanbul'da da Diyarbakır'da da birinci sınıf, 5 yıldız konforunda hastanelere gidiyor. İlacını almak istediğinde mahallesine en yakın eczaneden ilacını sorgusuz, sualsiz alıyor."

(Sürecek)