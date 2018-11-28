Kemal Batmaz'ın FETÖ sanığı kardeşinin yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz'ın, Kayseri'deki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Şakir Batmaz ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenen tanık diş hekimi Ahmet Özcan, bu örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılandığını ve şu anda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını söyledi.

- "Biz, bu yapıyla bağlantısı deşifre olmamış kişilerle görüşüyorduk"



Sanık Batmaz'ı tanıdığını belirten Özcan, şunları söyledi:

"Örgütün 'siyaset yapılanması' İç Anadolu sorumlusuydum. Hilmi kod isimli Hasan Kala ile birlikte bir defa üniversitede sanığı ziyaret ederek, görüştük. Hasan Kala da örgütün siyaset yapılanmasında Kayseri sorumlusuydu. 2015 genel seçimleri öncesi, örgütün siyaset yapılanması adına, bu yapı ile bağı bilinmeyen, başarılı bir akademisyen ve seçimde AK Parti'den aday adayı olmayı düşündüğü için kendisiyle görüştüm. Yapıda üstümüz olan Cafer kod isimli, adı Ahmet Hamdi olan ve soyadını bilmediğim kişinin talimatları doğrultusunda hareket ediyordum. O isim veriyordu, ben de görüşüyordum. O mekanizmayı ben belirlemiyordum. Biz, bu yapıyla bağlantısı deşifre olmamış kişilerle görüşüyorduk. AK Parti, 17-25 Aralık ve dershane sürecinden dolayı çok hassas davrandığı için seçimde, benim görüştüğüm kişiler ya da örgütten kimseyi aday göstermedi."

Sanık Şakir Batmaz, Özcan'ı tanımadığını, kendisiyle görüşmediğini, aday veya aday adayı olduğu iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, daha önce Erciyes Üniversitesi'nden ihraç edilen Doç. Dr. Serdar Sakin ise Erciyes Üniversitesi'nde 2010 yılında kurulan İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde sanıkla birlikte 5 yıl çalıştığını söyledi.

Kendisinin burada müdür yardımcısı, sanığın da müdür olduğunu belirten Sakin, Batmaz'la birlikte inkılap tarihi ders kitabı hazırladığını anlattı.

Sakin, sanık Batmaz'ın terör örgütüne ilişkin bir olayına şahit olmadığını öne sürdü.

Savcının ara kararında, sanık Batmaz'ın tutukluluğunun devamını istemesinin ardından mahkeme heyeti tarafından söz verilen Batmaz, hakkındaki suçlamaların tanık beyanlarına dayandığını öne sürdü.

Tanıkların ortak hareket ettiğini iddia eden Batmaz, 13 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini, dava sonunda da beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk durumunun devamına, HTS kayıtlarına ilişkin raporun beklenmesine ve 3 tanığın dinlenmesine karar vererek duruşmayı 19 Aralık'a erteledi.

Batmaz, Kayseri'de Ağustos 2016'da Erciyesi Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personele yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmış, yargılandığı davada beraat etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca daha sonra hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan iddianame düzenlenmiş, iddianameyi kabul eden Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek dosya Kayseri'ye göndermişti.

