Kemal Batmaz'ın FETÖ sanığı kardeşi yeniden hakim karşısında

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz'ın, Kayseri'deki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanmasına başlandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği yetkisizlik kararı ile Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, Batmaz ile avukatının yanı sıra 12 tanık katıldı.

Batmaz savunmasında, örgüt üyeliği suçundan açılan davadan beraat ettiğini ve cezaevinden çıktıktan sonra kaçmayı düşünmediğini söyledi.

Akademik hayatı boyunca denizcilik üzerine çalışmalar yaptığını belirten Batmaz, "İddianamede yer alan HTS kayıtlarında 22 yüksek rütbeli askerle görüştüğüm yazıyor. Bunlar Deniz Harp Okulu seminerlerimle alakalı görüşmelerdir. Görüştüğüm askerlerin birçoğu halen görevdedir. Ben FETÖ'den yargılandım ve aklandım. Sonra tanık ifadeleriyle yeniden dava açıldı. Tanıkların çoğu da Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) husumetim olan kişilerdir." diye konuştu.

Tanık Halil Sezer ise ERÜ'de fotokopi dükkanı işlettiğini ve Batmaz'ı 2000'li yıllardan beri tanıdığını ifade etti.

Batmaz'a Osmanlı denizciliğini anlatan çalışmasında yardım ettiğini ve bunun karşılığında 3 bin 600 lira alacağı olduğunu dile getiren Sezer, "Batmaz 'bu parayı başka şekilde halledelim' dedi. Kendi öğrencilerini bana yönlendirip, iş getirip bu parayı öyle çıkaracakmışım. Ben bu teklifi kabul etmedim. Bu olaydan sonra bana mobbing uygulamaya başladı. Kardeşi Kemal Batmaz'ı da ERÜ'de birkaç kez gördüm. Batmaz'dan habersiz ERÜ'de kuş uçmazdı. Batmaz'ın talimat verdiği bir kişi benden himmet adı altında para istedi." ifadelerini kullandı.

Tanıklardan Ahmet Karaaslan da ERÜ'de kafe işlettiğini, daha önce hiç görmediği Batmaz'ın emriyle iş yerinden çıkarıldığını öne sürdü.

- "Cemaatçi olduğunu saklayan birisi değildi"



Batmaz'ı 1994 yılından beri tanıdığını anlatan ERÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali Selçuk da "Batmaz'ı defalarca FETÖ'nün önde gelen isimlerinden Alaattin İslamoğlu ile gördüm. Zaten o dönemler Batmaz cemaatçi olduğunu saklayan birisi değildi. Bütün üniversite Batmaz'ın cemaatçi olduğunu bilirdi." dedi.

Tanık Hamdi Ercan ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından üniversite tarafından kurulan soruşturma komisyonunda yer aldığını, komisyonun çalışmaları sonrasında ihraç edilen araştırma görevlilerinden 8'inin Batmaz'ın öğrencisi olduğunu söyledi.

Nevşehir Üniversitesinde öğretim üyesi olan Gökhan Eşen de 2007 yılında ERÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma görevlisi sınavını kazandığını ancak bir süre atamasının yapılmadığını belirtti.

Bunun üzerine bir akrabası aracılığıyla dönemin ERÜ rektörüyle görüştüğünü anlatan Eşen, "Batmaz benim Ermeni olduğumu ve atamamın yapılmaması gerektiğini söylemiş. Bunları bana dönemin sekreteri anlattı. Sonra ben bir şeklide atandım. Bölüm başkanımız cemaatle çok uğraşmamamı söyledi. Bu olaydan kısa süre sonra da işsiz kaldım." diye konuştu.

"Barış Gönüllüleri" adı verilen bir grup üzerinde çalışma yaptığını belirten Eşen, "Bu grupla, FETÖ'nün yakından ilişkisi olduğunu düşünüyordum. Bunları araştırmak için Amerika'ya gittim. Orada bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Döndükten birkaç gün sonra ABD Konsolosluğundan bana bir telefon geldi. Konsolosun benimle görüşmek istediği söylendi. Randevu günü konsolosluk binasına gittiğimde dönemin konsolosu beni karşıladı. Araştırmalarımı yakından takip ettiğini ve bu araştırmaların Türk-ABD ilişkilerini olumlu etkilediğini söyledi ancak elimi fazlaca sıkarak gözlerime uzunca baktı. Ben bunu yaşadıktan sonra düşüncelerimin doğru olduğunu anladım." ifadelerini kullandı.

Eşen, davada tanıklık etmeye karar verdiği günden beri, görev yaptığı Nevşehir Üniversitesinde kendisine baskı yapıldığını, özlük haklarının bir kısmının alındığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, tanıklar Mehmet İnbaşı, Gökhan Bulak, Mustafa Keskin, Ayhan Akşin, Kara Mehmet Yıldız ve Ahmet Başalp'i de dinledi.

Heyet, dosyadaki eksiklerin giderilmesi, aralarında dönemin ERÜ rektörü ve rektör yardımcısının da bulunduğu 5 tanığın daha dinlenmesi için davayı 28 Kasım'a erteledi.

Batmaz, Kayseri'de Ağustos 2016'da ERÜ'de görev yapan akademik ve idari personele yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmış, yargılandığı davada beraat etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca daha sonra hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan iddianame düzenlenmiş, iddianameyi kabul eden Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek dosya Kayseri'ye göndermişti.



