Kelimeişehadet getirirken döktüğü gözyaşlarıyla Müslüman oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Müslüman olarak "Zeynep" adını alan Alman uyruklu Natascha Nicole Kellermann, kelimeişehadet getirirken gözyaşlarıyla hakim olamadı.

Almanya'da yaşayan ve burada esnaflık yapan 32 yaşındaki Emrah Adıgüzel, 4 yıl önce işi vasıtasıyla tanıştığı 30 yaşındaki sekreter Alman Kellerman ile bu ülkede tanıştı.

Bir süre arkadaşlık ettikten sonra Kellermann ve Adıgüzel nişanlandı. Adıgüzel'in Müslüman olduğunu, ailesinin namaz kıldığını ve hacca gittiğini gören Kellermann, kendisini etkileyen İslamiyet'i araştırdıktan sonra Müslümanlığı seçerek Zeynep adını aldı.

Kellerman için Kayseri İl Müftülüğünde ihtida töreni yapıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan törende İl Müftüsü Şahin Güven, Kellerman'a İslam dini hakkında bilgi verdi.

Törende Müftü Güven'in söylediklerini tekrarlayan Kellerman, kelimeişehadet getirerek Müslüman olduğu esnada duygulanarak gözyaşı döktü.

Törenin sonunda Güven, Kellermann'a Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye etti.



Kalbinden geçtiği için İslamiyeti seçtiğini ifade eden Kellermann, kelimeişehadet getirerek Müslüman olduğu anda çok duygulandığı ve mutlu olduğu için ağladığını söyledi.

Emrah Adıgüzel de kendi isteğiyle İslamiyeti seçen nişanlısının Müslüman olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

