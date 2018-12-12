KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Bakü'de yapılacak

ANKARA (AA) - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 14 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, kurucu üyesi olduğumuz ve Sekretaryasına İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız KEİ'nin 14 Aralık'ta dönem başkanı Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'yü ziyaret edecektir." ifadesine yer verildi.

Bakanlar Konseyi 39. Toplantısı'nda, ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, çevre, ticaret, gümrük işleri, KOBİ'ler, örgütlü suçlarla mücadele, tarım ve kültür gibi birçok iş birliği alanında KEİ'nin son dönemdeki çalışmalarının değerlendirileceği belirtildi.

Toplantıda, KEİ'nin daha proje odaklı bir örgüte dönüştürülmesi için atılabilecek ilave adımlar konusunda görüş teatisinde bulunulacağı bildirildi.



Açıklamada, "Türkiye, üye ülkeler arasında ekonomik iş birliğinin artırılmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bölgede uzlaşma kültürünün yerleşmesine ve istikrarın gelişmesine de katkıda bulunan KEİ'nin çalışmalarına önem atfetmektedir. Bu bağlamda Türkiye, önümüzdeki dönemde de KEİ'nin etkinliğinin artırılması için çaba göstermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.