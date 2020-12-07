Kefaret 3. Son Bölüm (6 Aralık) Tek Parça Full HD İzle

Zeynep, 5 yıldır aradığı kızını hiç beklemediği bir anda karşısında bulmanın şokunu yaşarken, Ahmet’in dağılmış ailesini bir araya getirme çabaları Meltem’in verdiği büyük bir haberle suya düşer. Ölüm döşeğinde olan Sabri suçunu itiraf eder ancak Sude’nin ruh sağlığı için birkaç yıl daha kaçırıldığını asla bilmemesi gerekmektedir. Sabri, arkasında dudak uçuklatan bir servet ve kimsesiz bir çocuk bırakırken, Sinan ve Zeynep, Sude’ye durumu nasıl açıklayacaklarını bilemez haldedir. Sinan’ı ise çok daha büyük bir sorun beklemektedir.

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2. BÖLÜM ÖZETİ

Meltem’i hastanelik eden Can panikle evden kaçar ve kayıplara karışır. İntihar girişimi sonrası hastaneye kaldırılan Zeynep, Meltem’i polis ifadesinde Can’dan söz etmemesi için tehdit eder. Sinan Elif’i kaçıranın kendisi olduğu mesajını atan kişinin izini bulur ve hemen harekete geçmek ister. Zeynep Sinan’ın bu girişiminin kızını sonsuza kadar kaybetmesine neden olabileceğine düşünerek ona engel olacak, yeni gelen bir mesaj ile allak bullak olacaktır.