Kedilerin meydan nöbeti, köylüye balıkçıyı işaret ediyor

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Aşağıçağlar köyü sakinleri, köylerine haftada bir iki kez gelen seyyar balıkçının geleceğini, meydanda saatler öncesinden adeta balık nöbeti tutmaya başlayan sokak kedilerinden haber alıyor.

Ermenek merkeze 20 kilometre mesafedeki 150 hanelik köye, haftada bir ya da iki kez gelen seyyar balıkçının yolunu, insanlar kadar köyde yaşayan sokak kedileri de gözlüyor.

Balıkçının geleceği gün, saatler öncesinden meydanda toplanmaya başlayan kediler, oluşturduğu görüntüyle köy halkı için o gün köylerine balıkçının geleceğini anlıyor.

Seyyar balıkçı Nail Yatır'ın köye gelmesiyle aracının etrafını saran kediler, Yatır'ın ikram ettiği balıklarla kendilerine ziyafet çekiyor.

Kedilerin en iyi müşterileri olduğunu belirten balıkçı Nail Yatır, "Kediler bize alışkın. Baş müşterilerimiz. Biz gelmeden köy meydanına toplanıyorlarmış. Biz de balık vererek karınlarını doyuruyoruz. Her hafta geliyorum." dedi.



Köylülerden Süleyman Ballı da balıkçı gelmeden saatler önce meydanda dikkati çeken bir hareketlilik yaşandığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Köye balıkçı geleceğini kedilerden anlıyoruz. Buraya toplanmaya başladıklarında biliyoruz ki kesin balıkçı gelecek. Bu durum aylardır böyle devam ediyor. Hiç yanılmayız. Balıkçının geleceğini sanki çok uzaktan anlıyorlar. Herhalde balıkçının kokusunu alıyorlar. Bekliyorlar, verilen balıkla karınlarını doyurup gidiyorlar."