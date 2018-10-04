Kediler 'Miyav Park'ı sevdi

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda geçen yıl açılan Miyav Park, bir yıl gibi kısa bir sürede kentteki kedilerin uğrak mekanı oldu.

Kediler için özel olarak tasarlanan oyun alanları, sevimli uyku evleri, otomatik değişen su kapları, günde 2 kez tazelenen mamaları ve doğal çim alanları gibi özellikleriyle öne çıkan park, minik hayvanlara güvenli bir ortam sağladı.

İnsanların ve köpeklerin girmemesi için sadece kedilerin giriş çıkış yapabileceği kapılarla korunan, aynı zamanda da hayvanlara zarar gelmemesi için güvenlik kameralarıyla izlenen park, özellikle çocukların ilgi odağı oldu.

Miyav Park bir ilk

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokakta bulunan veya hayvanseverlerin ihbarı üzerine ulaşılan kedilerin, Miyav Park'a getirildiğini söyledi.

Parkta, hastalanan veya yaralanan hayvanlara belediye ekiplerince anında müdahale edildiğini vurgulayan Kocamaz, "Miyav Park, bir ilk olarak hayata geçirildi. Vatandaşlarımız kedileri seviyor. Biz de kedilere özel bir barınak oluşturduk. Burada onlar için her türlü konfor var. Arkadaşlarımız da sürekli ilgileniyor. Vatandaşlar da burayı ziyaret ediyor. Özellikle çocuklarımızın kedilere yönelik sevgisini gördükçe çok doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

Kocamaz, hem hayvanlara hem de hayvanseverlere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, yılda 600 ton mamayı "Can dostlara" ulaştırdıklarını aktardı.

Miyav Park'ın dünyaya örnek olduğunun altını çizen Kocamaz, "Kediler, istedikleri zaman oyun alanlarında oynuyorlar. Dilerlerse dışarıya çıkıp vatandaşların içerisinde dolaşıyorlar. Gerçekten mutlu bir hayat sürüyorlar. Birçok belediye gelip burada çekimler yaptı, projeyi inceledi. Biz buna öncülük yapmış olmaktan dolayı gerçekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"Örnek olursak ne mutlu bize"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Cücük de projenin beklediklerinden çok daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, ilgi karşısında mutlu olduklarını söyledi.

Cücük, parkın kediler için iyi olanaklara sahip bir konaklama merkezi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Miyav Park, güneş enerjisi sayesinde kendi elektriğini üretiyor. Hayvanlara günde 2 kez mama takviyesi yapılıyor. Su kapları otomatik yenileniyor. İçerisinde tuvaletler, oyun alanları, 5 yıldızlı otelleri andıran odacıkları var. Hayvanlar burada gün boyu dinlenebiliyor. İstedikleri zaman dışarı çıkabiliyor. Çünkü Miyav Park'a giriş çıkış sadece kedilere özel. Kendilerine has giriş ve çıkış pencereleri var. İnsanlar ve köpekler giremiyor. Sahilde dolaşan kediler, yemek saatlerini bildikleri için dönüp buraya geliyor."

İnsanlardaki hayvan sevgisini arttırma hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Cücük, parkın bunu sağlamada büyük katkısının olduğunu kaydetti.

Cücük, yağmur ihtimaline karşı su tutmayan zemine de sahip olan Miyav Park'ın hizmetine her zaman devam edeceğini dile getirerek, parkın misafir kedi sayısının 100 bini geçtiğini söyledi.

Parka ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Cücük, "Farklı yerlerden burayı görmeye gelenler oluyor. Uluslararası basında da park haber olarak yer aldı. Bizim amacımız hayvan sevgisini, şefkatini herkese aşılamak. Bu sayede de dünyaya bir şeyler duyurur, örnek olursak ne mutlu bize. Miyav Park şu an Mersin'de, dünyada bir tane." diye konuştu.