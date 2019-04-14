Kedi, korktuğu için çıktığı direkten 5 saat sonra indi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde bir kedi, kendisini kovalayan başka bir kediden kaçarak çıktığı telefon direğinin tepesinde yaklaşık 5 saat bekledi.Koç Mahallesi'nde telefon direğinin tepesinde bir kedi gören vatandaşlar, şaşkınlık...