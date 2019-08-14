Keçiören'in her noktasına yer altı çöp konteyneri

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesince pis su akıntısını, kötü koku ve çöplerin etrafa yayılmasını engelleyen yer altı çöp konteynerleri ilçe genelinde yaygınlaştırılıyor. Keçiören'in 194 noktasına yer altı konteyneri yerleştirildi.
Pis su akıntısını, kötü koku ve çöplerin daha fazla yayılmasını önleyen konteynerlerin önemli bir eksikliğe çözüm getirdiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yer altındaki konteynerlerin kullanımı ile çöplerden oluşan görsel kirlilik ortadan kalkıyor. Konteynerlerin doluluk ve boşaltma sürelerinde de zaman kazanılıyor. Modern, sağlıklı ve temiz bir kent oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Belediyenin temizlik araçları filosuna, aldıkları yeni araçlarla takviye yaptıklarını belirten Altınok, "Temizlik ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sıcak yaz günlerinde cadde ve sokaklarda gönül rahatlığıyla, huzurla gezebilmesi için her türlü önlemi alıyor. Keçiören’in cadde ve sokaklarından ibadethanelerine kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz ve bu sayede ortaya tertemiz bir Keçiören çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.