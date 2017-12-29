Keçiören'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

ANKARA (AA) - Keçiören ilçesinde, "Bir kan, bir can" projesi kapsamında Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Mevlana ilköğretim okulu yönetimi ile ailelerinin birlikte düzenlediği proje kapsamında, Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.

Toplam 100 ünite kanın toplandığı kampanyaya öğretmen ve öğrenci velileri yoğun ilgi gösterdi.

Keçiören Mevlana İlköğretim Okulu Müdürü Cevdet Kıvılcım, yaptığı açıklamada, ailelerin kan verme duyarlılığının memnuniyet verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza ve öğrencilerimize son derece örnek bir çalışma oldu. Kan bağışında 100 ünite kan toplandı. Bir doktor ile 4 personelin görev aldığı kampanyada, sağlık kontrolünden geçen vatandaşlar daha sonra kan verdi. Öğrencilerde kan bağışı kampanyasını gönüllü olarak izledi. Sevinçleri yüzlerine yansıyan öğrencilerimiz, kan bağışlayanlara meyve suyu ikram etti."

Okul Aile Birliği Başkanı Ayşe Söğüt de, kampanya ile sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Türkiye'ye örnek olur inşallah." dedi.