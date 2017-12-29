Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Keçiören'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

ANKARA (AA) - Keçiören ilçesinde, "Bir kan, bir can" projesi kapsamında Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi.Mevlana ilköğretim okulu yönetimi ile ailelerinin birlikte düzenlediği proje kapsamında, Kızılay'a kan...

29 Aralık 2017 Cuma 22:01
Keçiören'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
banner230

ANKARA (AA) - Keçiören ilçesinde, "Bir kan, bir can" projesi kapsamında Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Mevlana ilköğretim okulu yönetimi ile ailelerinin birlikte düzenlediği proje kapsamında, Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.

Toplam 100 ünite kanın toplandığı kampanyaya öğretmen ve öğrenci velileri yoğun ilgi gösterdi.

Keçiören Mevlana İlköğretim Okulu Müdürü Cevdet Kıvılcım, yaptığı açıklamada, ailelerin kan verme duyarlılığının memnuniyet verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza ve öğrencilerimize son derece örnek bir çalışma oldu. Kan bağışında 100 ünite kan toplandı. Bir doktor ile 4 personelin görev aldığı kampanyada, sağlık kontrolünden geçen vatandaşlar daha sonra kan verdi. Öğrencilerde kan bağışı kampanyasını gönüllü olarak izledi. Sevinçleri yüzlerine yansıyan öğrencilerimiz, kan bağışlayanlara meyve suyu ikram etti."

Okul Aile Birliği Başkanı Ayşe Söğüt de, kampanya ile sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Türkiye'ye örnek olur inşallah." dedi.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKampanyaKanKeçiörenTürk Kızılay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim