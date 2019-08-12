Keçiören'de huzurevi sakinlerine konser

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesince Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerine yönelik Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

Keçiören Belediyesi Huzurevi'nde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla düzenlenen programda huzurevi sakinleri Türk Halk Müziği Sanatçısı Selma Geçer'in seslendirdiği parçalara eşlik etti.

Altınok, zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan huzurevi sakinleriyle Ankara oyun havası oynadı.

Yaşlıların bayramını kutlayan Altınok, bayramlarda birlik, beraberlik ve sevgi kelimelerinin anlam bulduğunu söyledi.

Huzurevi sakinlerine bakımın kamu görevinden önce insani bir görev olduğuna dikkati çeken Altınok, şöyle konuştu:

"Burası sevap ya da beddua merkez bankasıdır. Gece geldim, saat 03.00 gibi personellerimiz neler yapıyor diye baktım. Huzurevinde dua mı, rıza mı alıyor, yoksa dağları devirip gönülleri mi yıkıyorlar diye inceleme yaptım. Dolayısıyla sizlerin gönül rızanız, yani duanız bizim için çok önemlidir. Belediyenin işleyişinde sizlerin duaları çok önemlidir. Burada görev yapmak bir ayrıcalıktır. Sizler bizim için çok önemlisiniz."

Programa Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da katıldı.