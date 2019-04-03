Keçiören Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Turgut Altınok göreve başladı.

Altınok, devir teslim töreni için geldiği Keçiören Belediyesi önünde, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Başkanlık makamında düzenlenen törende, eski başkan Mustafa Ak'tan görevi devralan Altınok, ilçeye hizmet eden Mustafa Ak ile bütün belediye personeline teşekkür etti.

Hizmetlerin devam edeceğini aktaran Altınok, kendisini aday gösterdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini sundu.

Kişilerin gelip gideceğini, baki olanın kurumlar ve devlet olduğunu vurgulayan Altınok, şunları söyledi:

"İnşallah Keçiören'de güzel hizmetler devam edecektir. Türkiye'nin parlayan yıldızıydı, yine parlayan yıldızı olarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Türkiye'nin örnek aldığı birçok yeni hizmetler yapmıştık, bu hizmetler artarak hem Keçiören'imizi hem de Türkiye'yi aydınlatmaya devam edecek. Bu zamana kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Dostluk, insanlık, samimiyet en güzel şey. Halef selef aldık, tekrar Allah nasip etti. Kendisine başarılar diliyorum."

- "Emanetimizi iade ediyoruz"

Mustafa Ak da göreve seçilen Altınok'u tebrik etti.

İlçeye 10 yıl boyunca hizmet etme fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve çalışmalarından dolayı belediye personeline teşekkür eden Ak, şöyle konuştu:

"10 yıl boyunca Keçiören'de büyük hizmetler gerçekleştirildi, eksikler büyük oranda tamamlandı. İnşallah bundan sonra daha da ileri olacaktır. Hizmet yarışı içerisindeyiz. Bu makamlar gelip geçici, biz de burayı milletin emaneti olarak gördük, şimdi de tekrar emanetimizi iade ediyoruz, milletimizin seçmiş olduğu başkanımıza iade ediyoruz."

Konuşmaların ardından Altınok, mührü Ak'tan teslim aldı.



