Keçilerin nakliye esnasında telef olduğu iddiası

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde nakliye esnasında telef olduğu tahmin edilen 9 keçi ve 1 dana, Suşehri Belediyesi ekiplerince toprağa gömüldü.

Alınan bilgiye göre, Solak köyü mevkisindeki piknik alanı yakınlarında telef olmuş 9 adet keçi ve 1 dana gören Davut Sezgin, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede hayvanlarda herhangi bir hastalığa rastlamadı. Keçilerin ve dananın bir araçta taşınırken nakliye sırasında ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, kulak küpe numarasından yola çıkarak hayvanların sahiplerine ulaşmak için çalışma başlattı.

Hayvanların sahibinin tespiti halinde cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Suşehri Belediyesi ekipleri ise kepçe ile kazdıkları bir bölgede telef olan hayvanları toprağa gömdü.







