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Keban Barajı'nda arama çalışmaları

- İki haftadır haber alınamayan ve Keban Barajı havzasına düştüğü değerlendirilen kişinin bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SAK timi görevlendirildi

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:22
Keban Barajı'nda arama çalışmaları
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ANKARA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma Timi, Keban Barajı havzasına düştüğü değerlendirilen bir kişinin bulunabilmesi için görevlendirildi.

İki haftadır kendisinden haber alınamayan ve Keban Barajı havzasına düştüğü değerlendirilen bir kişinin bulunabilmesi için ilk olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün su altı dalış ekibince arama yapıldı.

Dalış ekiplerinin 40 metre derinlikteki aramalarından sonuç çıkmayınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 14 birinci sınıf dalgıç ve bir dalış tabibinin bulunduğu Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi görevlendirildi.

SAK timi daha derinde, uzaktan kumandalı cihaz vasıtasıyla ve dalış yaparak arama yapacak.

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Deniz Kuvvetleri KomutanlığıKeban BarajıSualtı Arama Kurtarma Timi
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