KDK'de 15 Temmuz etkinliği

ANKARA (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Tarihi süreç içerisinde baktığımızda milletlerin kırılma veya dönüm noktaları vardır. İşte 15 Temmuz da Türkiye’nin bu dönüm noktalarından biridir." dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü anma etkinliği düzenlendi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, KDK Binası'nda düzenlenen programdaki konuşmasında, etkinliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu etkinliği sivil toplum kuruluşlarının 15 Temmuz'a katkısı odağında düzenlediklerini ifade eden Malkoç, "Her bir birimin 15 Temmuz'un bu şanlı direnişine emek veren, katkı veren, hem bireylerin hem de sivil toplum örgütlerinin katkısının incelenmesi ve bunun da kamuoyuna mal edilmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Malkoç, kurum çalışanlarından 3 kişinin 15 Temmuz gazisi olduğunu hatırlatarak teşekkürlerini iletti.

- "Türkiye'nin yönünü belirleyen bir olaydır"

Benzer bir olay karşısında 82 milyon vatandaşın bir bütün olarak aynı tepkiyi vereceğine olan inancını dile getiren Malkoç, şöyle konuştu:

"Tarihi süreç içerisinde baktığımızda milletlerin kırılma veya dönüm noktaları vardır. İşte 15 Temmuz da Türkiye’nin bu dönüm noktalarından biridir. Türk milletinin 21.yüzyılda alacağı yolun, yol güzergahının belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Tıpkı Malazgirt Meydan Muhaberesi'nde Alparslan Gazi hazretlerinin kazandığı zaferden sonraki süreç gibi. Tıpkı İstanbul’un Fatih tarafından feth edilmesinden sonraki süreç gibi. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işgalcilere karşı verdiği mücadeleden sonra Türkiye'nin çizdiği yol haritası gibi. İşte bu 15 Temmuz olayı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 21. yüzyıldan 22. yüzyıla giderken, Türkiye'nin yönünü belirleyen bir olaydır."

- "Tehditlere, baskılara rağmen direnebiliyorsak bu 15 Temmuz’dan kaynaklanıyor"

Malkoç, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin kendisini yenilediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün eğer S-400'leri alıyorsak, bu noktada Amerikalılara, 'Ne diyorsunuz, Türkiye'nin çatısı yok. Türkiye'nin hava savunma sistemi yok. Sizden Patriotları istedik, vermediniz. En zor zamanda Çin ile görüşme yaptık. Bize baskı yaptınız, 'almayın' dediniz. Baktık ki Çin'in füze sistemi doğru değil. Sonra tekrar sizle görüştük, yine vermediniz. Biz de bunu alıyoruz' diye tehditlere, baskılara rağmen direnebiliyorsak bu 15 Temmuz’dan kaynaklanıyor."

ABD'ye karşı bu direnç, bu azim, bu inancın milletin 15 Temmuz'daki kahramanlığından geldiğine işaret eden Malkoç, "Zorluklar yok mu, var. Ülkemizin önüne zorluk çıkacak, içeride, dışarıda sıkıntı çıkacak. Ama 2 bin 500 yıllık bir devlet geleneği ile bin 500 yıllık İslam medeniyetinin verdiği ufuk ve zenginlikle, Anadolu'daki bin yıllık beraber yaşama azmi, kültürü ve kararlılığıyla hepsinin üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Malkoç, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını da detaylarıyla anlattı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da 15 Temmuz’un yazılan destan olduğunu belirterek, o gece yaşadıklarını, meydanlara nasıl indiklerini hatırlattı.

Memur-Sen olarak 15 Temmuz'da şehit verdiklerini, gazileri olduğunu belirten Yalçın, gençlerin darbeler dönemini yaşamadıkları için 15 Temmuz'un gençleri kendine getirdiğine inandığını ifade etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa dileyen Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben büyük bir imtihanın içerisinden millet olarak çıktığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bunun devamında daha fazla toparlanmamız, birlik beraberliği kazanmamız, siyasi tartışmalardan sıyrılarak birbirimizi sevmemiz, birbirimizi düşman gibi görmememiz, meseleleri birbirimize anlatmamız, başka ülke yok, bunu bilmemiz lazım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, telefonla televizyona bağlanıp halkı sokağa davet ettiği ve direniş tarihine altın harflerle yazılacak, bütün dünyaya örnek olacak bir hikayeyi tarihe kaydettiği için minnettarlığını dile getiren Yalçın, "Millet böyle bir durumda nasıl bir şey yapacağını öğrenmiş oldu." dedi.

Programda Kamu Denetçileri Yahya Akman ve Saadettin Kalkan da birer konuşma yaptı.

Ayrıca KDK çalışanları ile 15 Temmuz gazileri İbrahim Sığın, Fatih Kubilay ve Songül Durak da o gece yaşadıklarını anlattı.

KDK, gazilere kahramanlıklarından dolayı plaket takdim etti.

Malkoç'un Yalçın'a katılımlarından dolayı plaket verdiği program anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.