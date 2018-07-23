KDK, Alman Parlamentosuna Özil için mektup gönderecek

ANKARA (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e yönelik ırkçı söylemlerden dolayı Almanya Cumhurbaşkanına, Almanya Parlamentosuna, Futbol Federasyonu Başkanı ve bazı basın kuruluşlarına mektup göndereceklerini belirterek "Alman Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonunu, Almanya İnsan Hakları Kurumunu ve duyarlı olan kişi ve kurumları tavır almaya çağıracağız." dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) uzmanlarına Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce verilen 120 saatlik işaret dili eğitiminin ardından sertifikaları verildi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumundaki sertifika töreninde yaptığı konuşmada engellilere yönelik çalışmaların son 10 yılda memnuniyet verici seviyelere ulaştığını belirterek, bu konudaki çabaları için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve KDK Genel Sekreteri İbrahim Kılınç'a teşekkürlerini iletti.

Türkiye'de 3 milyona yakın işitme engelli vatandaş olduğunu hatırlatan Malkoç, "KDK olarak bize yapılan başvurularda uygulamadaki eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Buraya geldiklerinde onlara daha iyi yardım edebilmek için uzmanlarımız eğitim alsın istedik." dedi.

Malkoç, devletin bütün kurumlarının engellilere daha iyi yardımcı olabilmek adına, devlet kurumu çalışanlarının çeşitli eğitimleri almaları gerektiğine işaret etti.

İşaret dili eğitimi alan Kamu Denetçiliği Uzmanı Dursune Özer de eğitim sayesinde işitme engellilerin yaşadığı zorlukları empati etme imkanı bulduğunu belirterek, "Bu eğitimin tüm kamu idarelerinde yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

- "Avrupa medeniyetine ilişkin eserleri yeniden okusunlar"

KDK'nın bir insan hakları merkezi olduğuna dikkati çeken Şeref Malkoç, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e yapılanların insan haklarına aykırı, ırkçılık ve ayrımcılık olduğunu ifade etti.

Malkoç, Alman Cumhurbaşkanı, Alman Başbakanı Sözcüsü ve Alman Futbol Federasyonu Başkanının açıklamalarının insan haklarına yönelik saldırı mahiyetinde olduğuna dikkati çekerek, "Bu kişiler lütfen Avrupa medeniyetine ilişkin eserleri yeniden okusunlar." diye konuştu.

İnsan hakları kurumu olarak Almanya Cumhurbaşkanına, Almanya Parlamentosuna, Futbol Federasyonu Başkanı ve bazı basın kuruluşlarına mektup göndereceklerini aktaran Malkoç, "Alman Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonunu, Almanya İnsan Hakları Kurumunu ve duyarlı olan kişi ve kurumları tavır almaya çağıracağız." ifadesini kullandı.

Malkoç, Mesut Özil'in tavrına da teşekkür ederek, "Üzülme, eninde sonunda iyilik ve insani değerler kazanacaktır." dedi.