Kazımkarabekir'de muhtarlar toplantısı

KARAMAN (AA) - Kazımkarabekir Kaymakamı Mehmet Ali Atak, ilçeye bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.



Atak, ilçeye bağlı Mecidiye Köyündeki toplantıda, sorunların çözümü noktasında çalışma yaptıklarını belirtti.

Devletin temsilcileri olarak her zaman vatandaşın yanlarında olduklarını ifade eden Atak, şunları kaydetti:



"Müdürlerimiz konuları not ederek yine ilgili birimlere aktarıp sorunları çözme yoluna gidilecektir. Birde özellikle ziyaretlerimiz esnasında köylümüz ile birlikte karşılıklı olarak istişarelerde bulunduk. Sorunlarını yerinde gözlemleyerek çözüm üretme noktasında çaba sarf ediyoruz. Elimizden geldiği kadar ilçemize bağlı köylerimizin hepsini gezerek sorunlara çözümler bulmaya çalışacağız."