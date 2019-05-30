Kazım Karabekir MYO'da mezuniyet töreni

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.



KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yüksekokuldan mezun olan öğrencileri tebrik etti.



Öğrencilere önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamaları tavsiyesinden bulunan Akgül, şunları kaydetti:

"Kişinin herhangi bir meslekte yeterlilik kazanması için iş deneyimi ve mesleki tecrübe son derece önemli olsa da üniversitelerin evrensel ikliminin ve herkesi kucaklayan akademik ortamının kişiye katacakları asla göz ardı edilmemelidir. Unutmayın ki bu hayat yolu öyle ya da böyle tamamlanacaktır. Fakat aslolan bu yolculuğu yüz akıyla ve gönül rahatlığıyla tamamlamaktır. Onun için de durmaksızın uğraş vermeye, alın teri dökmeye, iyiyi ve doğruyu bulmak için elinizden gelen çabayı göstermeye gayret etmelisiniz."



Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.



Törene, Kaymakam Vekili İbrahim Gökmen, Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Demirel, üniversite personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 12:21