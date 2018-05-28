Kazara vurularak şehit olan astsubay

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde arkadaşının silahından kazara çıktığı iddia edilen kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli, memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

Şehidin bayrağa sarılı cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Şehit Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin öz geçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua ile şehidin naaşı uçakla memleketi Çanakkale'ye gönderildi.

Törene Sivas Valisi Davut Gül, 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, il protokolü ile askeri erkan katıldı.

Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli (25), iddiaya göre arkadaşı Jandarma Uzman Onbaşı M.E.K'nin görev dönüşü komutanlıktaki kamelyada silahını temizlediği sırada kazara ateş alması sonucu çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralanmış, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.