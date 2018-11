"Kazanırsak hep birlikte kazanacağız"

İSTANBUL(AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, merhum Gülseren Özdemir'i rahmetle yad ederek, bu eğitim öğretim kurumu için Özdemir ailesini kutladı.



Okulda eğitim ve öğrenim görecek zihinsel ve bedensel engellilere sağlıklı bir hayat dileyen Erdoğan, aileleri de evlatlarına sahip çıktıkları, onları hayata kazandırmak için fedakarca mücadele verdikleri için tebrik etti.



"Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık"

Erdoğan, "Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de bu tür çocukların yıllarca sanki bir utanç sebebi gibi izbe köşelerde gizlendiklerini, hayatlarını dört duvar arasında sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Romanlara, filmlere konu olan bu eski devir görüntüleri ortadan kaldırmak için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Mesela, bugün ülkemizde 513 bin engelli birey, evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ayrıca, ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Özel bakım merkezlerinde hizmet alan engelli sayısı 16 bine yaklaştı. Engelli bireylerin bakımlarına destek olmak için her birine ortalama 650 lira engelli aylığı ödeniyor. Böylece geçmişte ailelerine yük olan engelli bireylerimiz, bugün tam tersine ailelerine destek verir hale gelmişlerdir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda ve özel sektörde engelli istihdamına da önem verdiklerini dile getirerek, "Bugüne kadar kamuda 54 bin memur, kamu ve özel sektörde 112 bine yakın işçi kadrosunda engelli istihdamını gerçekleştirdik. Özel sektörde kota fazlası çalıştırılan engellilerin sigorta primlerinin tamamını destek kapsamına aldık. Özel eğitime verdiğimiz desteği geliştirerek, bu hizmetlerden faydalanmak için gereken engel oranını yüzde 20'ye kadar düşürdük." diye konuştu.



"Otizm Eylem Planı'nın uygulamasını takip ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otistik bireylere yönelik özel bir Otizm Eylem Planı hazırladıklarını anımsatarak, planın, ülkede sayıları 1 milyonu bulduğu tahmin edilen, aileleriyle birlikte 4-5 milyonluk bir kesimi kapsadığını anlattı.



İçinde 6 ana başlık ve 26 tedbirin yer aldığı eylem planının ilgili kurumlar tarafından hayata geçirildiğini dile getiren Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer tüm kurumlara Otizm Eylem Planı'nın uygulamasını hassasiyetle takip ettiğini özellikle belirtmek istediğini söyledi.



"Türkiye ileriye gittikçe kurulan tuzakların mahiyeti değişti"

Ülkede bugün yapılan işlerin "20, 40, 60 yıl önce niye yapılmadığı" sorusunun cevabının bu kavramlarda gizli olduğunu aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü geçmişte siyasetten bürokrasiye, medyadan akademiye her yer büyük ölçüde hayata insan odaklı bakmayan, zihni milli, işi yerli olmayan kadrolar tarafından işgal edilmiştir. İşte bu sebeple Türkiye pırlanta kıymetinde yıllarını boş tartışmalarla heba etmiştir. Biz Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerinde yükselteceğimizi söyleyerek işe koyulduğumuzda karşımıza çıkartılan engeller, hep ülkeyi yeniden bu kirli iklime sürükleme amacı taşıyordu. Ülkemizi büyüttükçe, güçlendirdikçe, ülkemizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdıkça bu engelleri birer birer aştık."



Erdoğan, Türkiye ileriye doğru gittikçe bu defa kurulan tuzakların, oynanan oyunların mahiyetinin değiştiğini, tarihte eşi benzeri görülmemiş saldırılara maruz kaldıklarını, bu süreçte ne olursan olsun "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışından taviz vermediklerini ifade etti.



"Bizi 2023 hedeflerimizden uzaklaştırmak için her türlü kumpas kuruldu"

Hükümetleri döneminde hayata geçirdikleri sosyal yardımlarla eğitim, sağlık, ulaşım hizmetleriyle güvenlik konusunda gösterdikleri kararlılıkla bu bütünleşmeyi sağlamayı başardıklarını anlatan Erdoğan, terör örgütlerine pabuç bırakmayan, 15 Temmuz'da darbecilerin karşısına dikilen, siyasette ve ekonomide oynanan nice oyunları bozan bir ülke haline yine bu sayede geldiklerini ifade etti.



Erdoğan, bunu birlikte yaptıklarını belirterek, "Meydanlara beraber çıktık. Birileri gibi tankları görüp ondan sonra Bakırköy Belediyesi'ne kaçmadık. SSK'da genel müdür, böyle bir görevdeyken doktorun verdiği ilaçların, 5 ilaç verdiyse birisiyle ikisiyle değil, tüm eczaneleri halkımızın emrine amade kıldık, ilacını gitsin buralardan alsın dedik." diye konuştu.



Şimdi önlerinde 2023 hedeflerinin olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Bizi bu hedeflerimizden uzaklaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Her şeye rağmen hedeflerimize doğru yürüme kararlığımızdan asla vazgeçmedik, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirası, işte bu hedef üzerinde inşa edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonları olarak görüyoruz. Devletimizle milletimiz arasındaki o güçlü bağ, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en önemli umut kaynağımızdır. Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafya bize sadece yaşayacak bir ev değil aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük medeniyetlerinin birikimini de bırakmıştır. Sorumluluğumuz, sadece kendimizle sınırlı değil, geleceğini bizimle birlikte gören, bölgemizdeki ve dünyadaki yüzlerce milyon insanın beklentilerine de karşılık vermek mecburiyetindeyiz. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor."



"Yardımda dünyanın bir numarasıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bireyler kamu görevlileri, ticari veya gönüllü kurumlar olarak ellerindeki imkanları bu yönde seferber etmeleri gerektiğini anlatarak, "İşte dünyadaki garip gureba, fakir fukaranın olduğu ülkeler en az gelişmiş ülkelerde yardımda milli gelire oranla dünyanın bir numarası hangi ülke biliyor musunuz? Türkiye. ABD ikinci sırada diğerleri arkada geliyor, biz böyle bir ülkeyiz." dedi.



Türkiye'nin herkesin kendi gücü ve kabiliyeti oranında bu büyük seferberliğe katkısı bulunması gereken bir dönemden geçtiğini vurgulayan Erdoğan, "Unutmayın, kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, geçen 16 yılda 3 kat büyüttükleri Türkiye'yi gelecek dönemde 2 kat daha büyüttüklerinde 2023 hedeflerine ulaşacaklarına dikkati çekerek,İşte o zaman hep birlikte farklı bir seviyeye, farklı bir lige çıkacaklarına vurgu yaptı.



"Provokatörlere fırsat vermememiz gerekiyor"

Bu yeni Türkiye'nin kendisiyle birlikte bölgesindeki ve dünyadaki herkes için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bunun için bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmamız, fitnecilere, fesatçılara, provokatörlere fırsat vermememiz gerekiyor. Bu güne kadar saflarını sıkı tutan, milletimizin önümüzdeki dönemde de aynı dirayeti göstereceğine inanıyorum. Bu duygularla açılışını yaptığımız Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bir kez daha ülkemize ve engelli evlatlarımıza hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Okulu İstanbulumuza armağan eden Nihat (Özdemir) Bey'e, değerli evlatlarına, Özdemir ailesine tekraren teşekkür ediyorum."



Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Fahrettin Altun ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir katıldı.



Programdan önce alana gelen engelli vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, açılışın ardından ise beraberindekilerle okulu gezdi.