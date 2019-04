Kazakistanlı öğrenciler Kayseri'de buluştu

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin farklı kentlerinde İslam Bilimleri alanında eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) buluştu.

Medeniyetin Burçları Derneğince ERÜ Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Türkiye'de İslam Bilimleri Alanında Eğitim Gören Kazakistanlı Öğrenciler Buluşması" etkinliğinde bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, dost ülke Kazakistan ile her alanda ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak için çaba gösterildiğini belirtti.

Eğitim, kültür, ekonomi ve turizmde ilişkilerin daha üst noktalara taşınması için her iki ülkede de farklı çalışmalar yapıldığını anlatan Günaydın, "Bu çalışmaların ortak amacı, kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerle her alanda her iki ülkenin de daha kazançlı çıkması, daha güçlenmesi ve uluslararası rekabette elinin güçlenmesi için kendilerine fırsat tanınmasıdır. Bu nedenle bu organizasyonları önemsiyoruz." diye konuştu.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Türkiye ve Kazakistan arasındaki iş birliğinin önemine değindi.

Etkinliğe katılan öğrencilere hitap eden Saparbekulı,Türkiye'de İslam Bilimleri alanında eğitim gören öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde büyük fayda sağlayacaklarını dile getirdi.

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay da buluşmaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Kazakistan arasındaki ortak tarihi kültürel bağlar, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından süratle gelişmiştir. Bu ilişki eğitim alanında da oldukça güçlüdür. Bugün Türkiye'de İslam bilimleri alanında eğitim gören Kazakistanlı öğrencilerin ilk buluşmaları üniversitemizde gerçekleştirilmektedir. Son 20 yılda Türkiye'de İslam bilimleri alanında eğitim gören Kazakistanlı öğrenci sayısı bini geçmiştir. Fakat öğrenciler bugüne kadar bir araya getirilip tanıştırılmamış ve sorunları tartışılmamıştır. Eldeki verilere göre Türkiye'nin 12 şehrinde 300'den fazla Kazakistanlı öğrenci İslam bilimleri alanında eğitim almaktadır. Kazakistanlı öğrenciler bu alanda genel olarak imam hatip liselerinde, üniversitelerde ve Diyanet İhtisas Merkezlerinde eğitim görmektedir."

Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun ise dünyanın son 200 yıldır katliam, savaş ve çeşitli sorunlarla uğraştığını, İslam coğrafyasının da bu acılardan nasibini aldığını söyledi.

Barış ve selamet olan İslam'ın terörle anılmak istendiğini ifade eden Dursun, her zamankinden daha çok sağduyuya, ortak akıla ve insanların birbirini anlamaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdim edildi.

Etkinliğe, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Müftüsü Şahin Güven, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Nauryzbay Taganuly, Kazakistan Cumhuriyeti Bilgi ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Vakıf Derneği Başkanı Kairat Azimov katıldı.