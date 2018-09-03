Kazakistan'ın tatil merkezi Burabay'a turist ilgisi artıyor

ASTANA (AA) - Kazakistan’ın başkenti Astana'dan 250 kilometre uzaklıktaki Akmola eyaletine bağlı Burabay ilçesinde yer alan park, Sovyetler Birliği döneminden bu yana sanatoryumları ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Adı "Mavi Dağ" anlamına gelen Kökşetau Dağı'nın yanı sıra Burabay Gölü ve çam ormanlarına ev sahipliği yapan Burabay, “Kazakistan’ın İsviçre'si” olarak biliniyor.

Burabay Gölü'ün tam ortasında yer alan Jumbaktas Tepesi de turistlerin ilgisini çeken yerlerin başında geliyor. Bir taraftan bakıldığında rüzgarda saçları salınan genç bir kızı andıran kaya, diğer taraftan bakıldığında ise yaşlı bir kadına benzetiliyor.

Çam ve huş ağaçlarından oluşan ormanlarda binden fazla bitki çeşidi ile geyik, tavşan ve tilki gibi hayvanlar yaşıyor.

Ziyaretçiler Botay kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor

MÖ 3700'lü yıllarda atı evcilleştiren Botayların yaşadığı Burabay'daki Botay Burabay Müzesi de turistlerin uğrak yerlerinden biri. 7 geleneksel çadırdan oluşan müzede arkeolojik kazılarda bulunan at ve çeşitli hayvan kemikleri, avcılık aletleri gibi Botay kültürüne ait kalıntılar sergileniyor.

Bu yıl açılan Burabay Kayak Merkezi, modern altyapısıyla Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuların çalışmasına olanak sağlıyor.

Burabay, temiz havasıyla solunum yolu hastalıklardan muzdarip kişilerin de ilgisini çekiyor. Doktorlar, çam ağaçlarının yaydığı bazı maddelerin zararlı bakterileri öldürdüğüne işaret ederek çam ormanlarında gezmenin insan sağlığını olumlu etkilediğini söylüyor.

Tedavi özelliğine sahip maden suyu üretilen bölgede, şifalı çamur da bulunuyor.

Burabay, 45 sanatoryum, 700 turizm şirketi ve çok sayıda oteliyle her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor.

"Bu yıl turist sayının 900 bine ulaşmasını bekliyoruz"

Akmola Valisi Malik Murzalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye turist ilgisinin her geçen yıl arttığını belirterek "Geçen yıl Burabay’ı 850 bin turist ziyaret etti. Bu yıl turist sayının 900 bine ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 2023'e kadar turizmin ülke ekonomisindeki payının yüzde 8’e çıkarılmasını hedeflediğini hatırlatan Murzalin, "İklim koşulları, bölgede sağlık turizmini geliştirmeye imkan sağlıyor. Sanatoryum ağını geliştirmeye, insanların buraya sadece gezmeye değil, iyileşmek için de gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

"Etnik ve ekoturizmi geliştirmeye çalışıyoruz"

Murzalin, Kazak halkının geleneksel hayatını sergileyen "Yayla" (Jaylau) etnik köyünün de bu yıl ziyaretçilere açıldığını dile getirerek "Etnik ve ekoturizmi geliştirmeye çalışıyoruz çünkü Kazak kültürü, Rusya, Çin ve diğer ülkelerden gelen turistlerin ilgisini çekiyor." diye konuştu.

Burabay'da 4 mevsim boyunca turist ağırlamak için sportif ve kültürel etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Murzalin, her yıl düzenledikleri bisiklet yarışması, Oktober Fest ve diğer etkinliklere ek olarak at sporu tesisi ve kayak merkezleri yapacaklarını aktardı.

"Türkiye’nin tatil yerlerindeki gibi hizmetler sunulacak"

Bölgeye daha çok Rusya, Hindistan ve Çin'den turist geldiğine işaret eden Murzalin, Çin, Güneydoğu Asya ve Avrupa arasındaki önemli transit noktası olan Astana'daki Uluslararası Nursultan Nazarbayev Havalimanı ve Kazakistan'ın Çin ve Hindistan vatandaşları için uyguladığı 72 saatlik vizesiz girişin, turizmin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Avrupalı turist sayısının da her geçen yıl arttığına dikkati çeken Murzalin, "Burabay'da Türkiye’nin tatil yerlerindeki gibi hizmetler sunulacak. 4 mevsim programı, her yıl büyük spor ve kültürel etkinliklerin yapılmasını öngörüyor. Amacımız turistlerin beğeneceği etkinlikler düzenlemek." dedi.