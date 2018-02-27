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Kazakistan'dan Türk firmalarına 47 yatırım projesi önerisi

Kazakh Invest Ulusal Yatırım Şirketi'nin, Türk iş adamlarına ekonominin çeşitli alanlarında 47 büyük yatırım projesi önerdiği bildirildi.

27 Şubat 2018 Salı 16:58
Kazakistan'dan Türk firmalarına 47 yatırım projesi önerisi
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ASTANA (AA) - Kazakistan Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kazakh Invest Ulusal Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Saparbek Tuyakbayev’in, geçen hafta Türkiye’ye yaptığı ziyaret kapsamında, Koç Holding, Yıldızlar SSS Holding, Yıldırım Holding, Kibar Holding, Sabancı Holding ve Dal Holding Investment'tan yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, Tuyakbayev’in, Türk iş adamlarına Kazakistan'da çeşitli sektörlerde 47 büyük yatırım projesi önerdiği bildirildi.

Görüşmeye katılan firmaların yıllık cirosunun 150 milyar dolar olan büyük firmalar olduğu belirtilen açıklamada, Türk iş adamlarının, Kazakistan’daki yatırım projelerine ilgi duyduğu kaydedildi.

Görüşme sonucu Koç Holding ile Kızılorda eyaletinde domates ve hazır ürünler üretiminin yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilen açıklamada, Yıldırım Holding’in, Kazakistan jeoloji şirketi Kazgeologiya ile birlikte 10 milyon dolarlık katı mineralleri keşif projesi başlatacağı, Jambıl eyaletinde de 220 milyon dolarlık soda külü üretimine başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Yıldızlar SSS Holding, bu yılın ilk 6 ayında Kızılorda eyaletinde 50 milyon dolarlık 138 megavat kapasiteli gaz ve piston elektrik enerjisi santrali ve 128 milyon dolarlık 10 milyon metrekare kapasiteli seramik üretimi projelerinin yanı sıra Doğu Kazakistan eyaletinde 10 milyon dolarlık katı mineral keşif projesi başlatacak." denildi.

Kibar Holding’in de Mangıstau eyaletinde sandviç panel üretimi projesine katılma kararı aldığı belirtilen açıklamada, Dal Holding’in de Jambıl eyaletindeki barit cevheri ve konsantrelerinin işlenmesi projesine katılmaya karar verdiği bildirildi.

Muhabir: Aliia Raimbekova


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Ekonomi
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