Kazakistan’da Türk firmasına “Halk için en iyi ürün” ödülü

ASTANA (AA) – Kazakistan'ın başkenti Astana'da İpek Kağıt Central Asia firması, "Kazakistan’ın En İyi Ürünleri" fuar yarışmasında "Halk için en iyi ürün" ödülü kazandı.

“Atameken” Ulusal Girişimciler Odası tarafınca her yıl düzenlenen ödül törenine, Kazakistan’da üretim yapan şirketlerin temsilcileri, yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.



Törende, Eczacıbaşı Holding bünyesinde Kazakistan’da temizlik kağıt ürünleri üreten İpek Kağıt Central Asia firmasına “Halk için en iyi ürün” dalında ödül verildi.



İpek Kağıt Central Asia firması Genel Müdürü Fatih Turna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan ve Orta Asya bölgesi için yüksek kalitede ürünler üretmeye çalıştıklarını belirterek, şirket çalışanların yüzde 99’unun Kazak vatandaşı olduğunu bildirdi.

Turna, "Firmamızın her çalışanı işini severek yapıyor, çok mutlu. Başarımızın anahtarı da bu diye düşünüyorum. Bu tür ödüller bizi motive ediyor. Amacımız bölgede ihracatı daha da artırmak." ifadelerini kullandı.

“Atameken” Ulusal Girişimciler Odası Yönetici Direktörü Saltanat Abdikarimova, ülkede üretim yapan yabancı firmaların kaliteli ürünler ürettiğine dikkati çekerek, “Yabancı firmalarda çalışan vatandaşlarımız sürdürülebilir iş yapmayı öğreniyor, profesyonel deneyimlerini artıyor. Yabancı firmaların ülkemizde üretim yapmalarını memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.