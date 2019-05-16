Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly gazetecilerle iftarda buluştu

ANKARA (AA) - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Ankara'daki haber ajansı ve gazetelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükelçi Saparbekuly'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar organizasyonuna, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun yanı sıra, haber ajansı ve gazetelerin Ankara temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Saparbekuly, iftar sonrasıle sohbet ederek, soruları yanıtladı.

Saparbekuly, Kazakistan'daki ekonomik durum, ülkedeki siyasal gelişmeler, kültürel etkileşimler ve cumhurbaşkanlığı için 9 Haziran'da yapılacak erken seçim hakkında bilgi verdi.

Orta Asya'daki ekonomik, sosyolojik ve kültürel yapı hakkında değerlendirmelerde bulunan Saparbekuly, Türkiye ile Kazakistan arasında artarak devam eden pozitif ilişkilere de değindi.