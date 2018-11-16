Kazak üniversitesinden NÖHÜ'ye ziyaret

NİĞDE (AA) - Kazak Kızlar Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gaukhar Aldambergenova, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini (NÖHÜ) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, senato salonunda yapılan toplantıyla Kazak Kızlar Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aldambergenova ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kazak üniversitesiyle yaptıkları iş birliği protokollerine işaret eden Kar, şunları kaydetti:

"Kazak Kızlar Devlet Pedagoji Üniversitesi ile ilişkilerimiz uzun yıllardır devam ediyor. Bundan sonra da bu ilişkileri geliştirerek, derinleştirerek sürdürmeyi arzu ediyoruz. Türkiye ile Kazakistan ortak bir tarih ve kültürü paylaşıyor. İlişkilerin gelişmesi ve devamı için karşılıklı ziyaretler ve bu ziyaretlerin somut çıktıya dönüşmesinin oldukça önemli oldu."

Konuk Rektör de üniversiteleri hakkında bilgi vererek, iki ülke ve üniversite arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önemine değindi.

NÖHÜ Eğitim Fakültesinde hazırlanan müzik dinletisi ve dans gösterisini izleyen Kazak heyet, Türk-Kazak Kültür ve Eğitim Merkezini de ziyaret ederek, burada Kazakistan uyruklu öğrencilerle görüştü.