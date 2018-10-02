Kazada yaralanan kişi yaşamını yitirdi

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi, hayatını kaybetti.
Camiatik Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan Abdurrahman Yenice'nin (78), tedavi gördüğü Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.
- Olay
İlçede 21 Eylül'de Muhterem Kaya’nın kullandığı 42 HN 940 plakalı otomobil, Abdurrahman Yenice (78) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpışmış kazada Yenice, ağır yaralanmıştı.
Durumu ağır olan Yenice, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Konya’ya sevk edilmişti.