Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, hükumet konağı kavşağında meydana gelen kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Ali Fahrettin Aldoğan (67), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralı sürücü, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesinin olduğu gerekçesi ile Konya'ya sevk edildi.

Aldoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bisiklet sürücü Aldoğan’ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

- Olay

Sabah saatlerinde Adem A yönetimindeki 42 RY 661 plakalı kamyon, hükumet konağı kavşağında bisikletli Ali Fahrettin A. ile çarpışmış, ilk müdahalesi yapılan kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.