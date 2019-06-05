Kazada ölen Uzman Çavuş Dursun memleketine uğurlandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilde yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun’un cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Taşpınar beldesindeki Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Dursun için, bugün Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Törende Dursun’un öz geçmişi okunurken, dualar edildi.

Ardından askeri personel tarafından cenaze aracına konulan Dursun'un naaşı, memleketi Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine gönderildi.

Törene, Jandarma Alay Komutanı Fuat Anık, askeri personel ve Dursun’un yakınları katıldı.

Koray Dursun'un (23) kullandığı 68 AH 911 plakalı otomobil, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrilmişti.

Kazada yaralanan Dursun ile otomobildeki Elif Talay (20), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Sürücü Dursun, müdahaleye rağmen kurtarılamıştı.