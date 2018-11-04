Kazada ölen anne-kız son yolculuğuna uğurlandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobilin park halindeki traktör römorkuna çarpması sonucu yaşamını yitiren anne ve kızı, son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman Devlet Hastanesi morgundan alınan anne Ümmügülsüm Eski (46) ve kızı Pakize İrem Eski'nin (16) cenazeleri merkeze bağlı Akçaşehir beldesindeki Musalla Meydanı'na getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden baba Selçuk Eski ve kazada yaralanan araç sürücüsü oğlu Lütfü Kadir Eski'nin (23) ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Anne ve kızının cenazeleri öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Lütfi Kadir Eski (23) yönetimindeki 35 U1233 plakalı otomobil, Karaman-Akçaşehir Karayolu 30. kilometresi Beydilli köyü girişinde yolun kenarında park halindeki pancar yüklü traktör römorkuna arkadan çarpmış, kazada otomobilin içine sıkışan İrem Eski olay yerinde hayatını kaybetmişti. Otomobilde yaralı bulunan Ümmügülsüm Eski, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



