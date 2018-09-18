Kazada ölen amatör futbolcu ve babası son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ (AA) - Sivas'ta, üniversiteye kayıt yaptırmak üzere Tokat'a giderlerken otomobillerinin yolcu otobüsü ile çarpışması sonucu yaşamlarını yitiren Kayseri Demirsporlu futbolcu Mehmet Dutar ve babası son yolculuğa uğurlandı.

Mehmet ve babası Veli Tutar için Hunat Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzendi. Törene Tutar ailesi ile Mehmet Tutar'ın takım arkadaşları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski üyesi Musa Soykarcı ve vatandaşlar katıldı.

Baba ve oğlunun naaşları, kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kayseri Demirspor Başkanı Yılmaz Öztürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mehmet, bizim takıma geçen yıl devre arasında geldi. Beyefendi bir kişiliğe sahipti. Elim bir kazada oyuncumuzu kaybettik. Çok üzgünüz. Spor camiasının başı sağ olsun." diye konuştu.

- "Adını yaşatmak görevimiz"

Musa Soykarcı ise amatör futbol camiasının acılı bir gün yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kayserispor'un altyapısında yetişen ve son olarak da Kayseri Demirspor'da forma giyen Mehmet kardeşimizi Rabb'im bizden çok seviyormuş ki çok erken yanına aldı. Mehmet çok ahlaklı, çok temiz, çok disiplinli bir sporcuydu. Tokat'ta kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmaya giderken sosyal medyaya 'Yeni bir hayat, yeni bir şehir, yeni bir yaşam' diye yazmış. Hayat böyle bir şey ama erken olunca gerçekten hüzne boğdu. Mehmet'imiz adını bir yerlerde yaşatmak bizim en büyük görevimiz olacak."

Mehmet Almuslu idaresindeki 60 AAP 084 plakalı yolcu otobüsü, dün Sivas-Ankara karayolunun Direkli Bedirli Kavşağı'nda Veli Dutar'ın kullandığı 38 BJ 247 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Dutar ile araçtaki oğlu Mehmet Dutar, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Demirspor'da futbol oynayan Mehmet Dutar, üniversite kaydı için Tokat'a gitmek üzere babasıyla yola çıkmıştı.

