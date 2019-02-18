Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş defnedildi

KONYA (AA) - Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Mustafa Öztunç'un cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde defnedildi.
Yakınları tarafından morgdan alınan Öztunç'un cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesindeki baba evine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından Muallimhane Camisi'ne getirilen jandarma uzman çavuş Mustafa Öztunç'un cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, uzman çavuş Mustafa Öztunç'un babası Muzaffer Öztunç ile yakınlarının yanı sıra, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Beyşehir Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yalçın Urlu, Seydişehir İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Başçavuş Mehmet Akif Başak, Seydişehir Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve vatandaşlar katıldı.