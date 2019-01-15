Kaza yapan otomobilin tarihi erzak küpünü parçalaması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de müzenin bahçesine düşen otomobilin altında kalarak parçalanan Roma dönemine ait yaklaşık 18 asırlık erzak küpü, restore edilecek.

Kaza sonrasında tarihi küpün parçaları, müze görevlileri tarafından titizlikle toplandı.

Parçalar restoratörlerce bir araya getirilip, onarıldıktan sonra erzak küpü yeniden sergilenecek.

Restorasyon çalışmalarından doğan masrafın bir kısmının ise küpün parçalanmasına neden olan araç sürücüsünden tahsil edileceği öğrenildi.

Serhat Tosun idaresindeki 48 K 8512 plakalı otomobil, 7 Ocak'ta, 350 Evler Mahallesi Yalım Sokak'ta buzlanan yolda Nevşehir Müze Müdürlüğünün bahçesine düşmüş, bu sırada Roma dönemine ait yaklaşık bin 800 yıllık erzak küpü parçalanmıştı.