KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) bünyesinde Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulacağı bildirildi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektörlük bünyesinde Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki teklifin YÖK tarafından uygun görüldüğünü belirtti.

Günümüz koşullarında özellikle dijital güvenlik bilincine sahip bireylerin yetiştirilmesinin üniversitelerin öncelikli hedefleri arasında olması gerektiğini vurgulayan Karamustafa, bu amaca hizmet etmek için Kayseri Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasının amaçlandığını ifade etti.

Prof. Dr. Karamustafa, merkezle ilgili şunları kaydetti:

"Kurulması planlanan Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde internet üzerinden yapılan saldırı amaçlı anormal trafik akışlarının tespiti için ölçüm ve analiz çalışmaları yapılarak, oluşabilecek sıkıntıların önceden önüne geçilmesi hedeflemektedir. Birimin vermeyi öngördüğü hizmetler sayesinde, normal internet uygulamalarının trafik akış analizleri yapılacak, trafik parametreleri belirlenecek ve modellemesi yapılacak. Güncel trafik yükleri kullanılarak yapılacak verimli modellemeler, ağ simülatör uygulamalarından, ağ kaynaklarının daha verimli ve etkin paylaşımına kadar birçok alanda önemli çıktılar sağlayacaktır. Ağ kaynaklarını hızla tüketen saldırıların tespiti ve sonucunda önlemlerin alınması, başta üniversiteler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ağ kaynaklarının daha verimli kullanımına katkı sağlayacaktır. Sunucuları, ağ sistemlerini iş göremez hale getiren atakların tespiti ve önlenmesi hususunda topluma ve üniversiteye katma değeri olan projeler gerçekleştirilecektir."