KAYÜ Rektörü Karamustafa ve CHP İl Başkanı Özer'den yeni yıl mesajı
KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi(KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve CHP İl Başkanı Ümit Özer yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
KAYÜ Rektörü Karamustafa, mesajında 2020 yılının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
Bir yılı geride bıraktıklarını ve yeni bir yıla merhaba diyeceklerini belirten Karamustafa, şunları kaydetti:
- CHP İl Başkanı Özer'in mesajı
CHP İl Başkanı Özer de mesajında yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek, "Savaşların son bulduğu, yoksulluğun yok olduğu, insanların yarınlarına umutla baktığı, birlik ve beraberliğin hüküm sürdüğü güzel günlerde buluşmak dileğiyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim." ifadelerini kullandı.
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