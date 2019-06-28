KAYSO'ya Moldova'dan ziyaret

KAYSERİ (AA) - Moldova Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticari Hizmetler Müsteşarı Calin Gheorghita ve Ticari ve Ekonomi Büro Sekreteri Corina Prigorschi, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'yi ziyaret etti.

KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, konuk heyet tarafından ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirildi.

Moldova heyetini Kayseri Sanayi Odası’nda görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Büyüksimitci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Moldova'yı ziyareti ile son dönemde ikili ilişkilerde önemli bir ivme yakaladıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Büyüksimitci, karşılıklı ziyaretler ve işbirlikleriyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artarak devam edeceğini kaydetti.