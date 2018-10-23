KAYSO'dan enflasyonla mücadeleye geniş katılım

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, enflasyonla mücedeleye en geniş şekilde katılım için çalışma başlattıklarını bildirdi.

KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın ekim ayı meclis toplantısı yapıldı.

Oda Başkanı Büyüksimitci, mecliste yaptığı konuşmada, sanayicilerin yararına birçok yeni proje için çalıştıklarını ifade etti.

Ekonomide son dönemde enflasyonda yaşanan artışa karşı Hazine ve Maliye Bakanlığınca Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı ortaya konulduğunu hatırlatan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekün bir duruş sergilemek suretiyle elini taşın altına koyarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'a bağlı 81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla kampanyaya tam destek vereceklerini açıkladı. Bizde bu kapsamda üyelerimizin en geniş şekilde katılımı için gerekli çalışmaları başlattık. Enflasyonla mücadeleye toplumun tüm kesimlerinin ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olacak."

KAYSO Meclisi toplantısına, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuk oldu.