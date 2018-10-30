KAYSO'da yeni üyelere belgeleri verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) yeni üyelerine üyelik belgesi takdim töreni yapıldı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odada gerçekleştirilen törende KAYSO Meclis Başkanlık Divanı ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda yeni üyelere üyelik beratları verildi.

Törende konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kentin potansiyelini göstermek adına KAYSO'nun ve üyelerinin güçlü olmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Kayserili sanayiciler olarak her zaman ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Sanayimizi Türkiye'de belli bir konuma getirdik. Daha da yukarılarda olmak için el birliği ile hareket ederek, birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Artık kendimizi değiştirme ve yenilikçi ürünler üretmek zorundayız. Yeni ihracat pazarlarına açılmalıyız. Nakit akışımıza ve muhasebe sistemlerimize dikkat etmeliyiz. Şirketlerimizi ne kadar sağlıklı yönetirsek, şehrimizce ve ülkemize o kadar katkı sağlamış oluruz. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri bizim olmazsa olmazlarımızdan. Bunun için hem yaptığımız işi geliştirme, farklılaştırma adına hem de yeni işler yapma adına mutlak surette Ar-Ge faaliyetlerimizi iyileştirmemiz lazım."

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise sanayicilerin sorunlarının çözümünde en doğru adresin KAYSO olduğuna dikkati çekti.















