KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sanayi İşbirliği Projelerinin (SİP) uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiğini söyledi.

Büyüksimitci, KAYSO olarak yerli ve milli teknoloji hamlesine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşkilatı Genel Müdürlüğü Sanayi İşbirliği Programı Daire Başkanı Hande Ünal ise kamu ihalesindeki düzenlemeleri 6 aydır il il gezerek anlattıklarını dile getirdi.

Son yıllarda savunma sanayinde sağlanan yerlileşmeye dikkat çeken Ünal, sağlanacak işbirlikleri sayesinde enerji, sağlık gibi tüm alanlarda yerlileşmenin artabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakanlıktan gelen uzmanlar, kamu ihale kanunundaki düzenlemelerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.