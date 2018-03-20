Kayseri'ye yeni raylı sistem hattı

KAYSERİ (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak olan belsin-şehir hastanesi raylı sistem hattının protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'ya giden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile görüştükten sonra bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak ile protokol imzaladı.



Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada 7 kilometrelik hattın yapımına bu yıl başlanacağını belirtti.

Bakanlığın yapacağı hattın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından da Talas Mevlana-Aşık Veysel Bulvarı Tramvay Hattı'nın temelinin atılacağını ifade eden Başkan Çelik, her iki hat ile birlikte Kayseri'deki ulaşımı çok daha fazla rahatlatacağını ve konforlu ulaşımı daha da yaygınlaştıracaklarını kaydetti.