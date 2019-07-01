KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte "Basın Müzesi" kurulması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve cemiyet üyeleriyle müzenin kurulacağı Kayseri Mahallesi'ndeki tarihi konağı gezdi.

Kayseri'ye çok önemli müzelerin kazandırılacağını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Gazeteciler Cemiyetimizin mütevazı isteğini yerine getirdik. Seçimlerden önce 'Kayseri, müzeler şehri olacak, bunlardan biri de Basın Müzesi olacak' demiştik. Bu projemizi inşallah hayata geçireceğiz. Önümüzdeki hafta meclisimize konuyu getireceğiz. Daha sonra da karşılıklı yardımlaşarak cemiyetimizin 40. yılı olan 4 Şubat 2020'ye müzeyi yetiştirmeye çalışacağız. 40. yıla yakışır bir eser olacak."

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Altınkaya, "Başkanımız Melikgazi Belediye Başkanı iken Kayseri'ye Basın Müzesi kazandırılması konusunda katkı vermişti. Kayseri Mahallesi'nde güzel bir mekanın tahsisi kararını verdi. Kayseri basını önümüzdeki yıl 110'uncu, cemiyetimiz de 40. yılını kutlayacak. İnşallah buraya dijital ve görsel ortamda 110 yıllık Kayseri basınını anlatan Basın Müzesini kuracağız. Büyükşehir Belediyemizin katkısı ile hizmete açacağız. Kayseri basın camiası adına Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.