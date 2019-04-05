Kayseri'ye 9 yeni ambulans

KAYSERİ (AA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen 9 yeni ambulans törenle hizmete girdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, AK Parti Kayseri milletvekilleri, belediye başkanları ve sağlık çalışanları katıldı.

Vali Günaydın, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin sağlık alanında son yıllarda dünya ortalamasının üzerinde hizmetlere imza attığını söyledi.

Bir bir hizmete giren şehir hastanelerinin de sağlık alanında verilen hizmetlerin zirvesi olduğunu vurgulayan Günaydın, "Kaymakamlık yaptığım dönemlerde köyden bir hastayı getirmek gerçekten saatler hatta bazen günlerce sürüyordu. Son yıllarda genel bütçeden sağlık harcamalarına ayrılan payın artmasıyla sağlık hizmetlerindeki kalite ve verimlilik dünya ortalamasının çok çok üzerine çıktı." diye konuştu.

Günaydın şöyle devam etti:

"Bizler hastalarımıza çok güzel hizmet veriyoruz. Ayrıca, vakalara ulaşmak için ambulans filomuzu her geçen gün zenginleştiriyoruz. Bundan 17 yıl önce ambulans sayısı 10 iken artık bir kerede bu sayıyı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Kayseri'de şehir içinde vakaya ulaşma süresi 5,7 dakika, kırsalda da 19 dakika. Bu, Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde. Buradan vatandaşlarımıza da bir uyarıda bulunmak istiyorum, trafikte ambulanslarımıza yol verme konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Bu çok önemli bir husus. Çünkü biliyorsunuz bazen dakikalar hatta saniyeler bile çok önemli."

Yeni ambulanslar konuşmaların ardından hizmete girdi.



