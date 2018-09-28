Kayseri'ye 2 alt geçit

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı arasındaki alt geçitler trafiğe açıldı.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'ndan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na giriş ve çıkışı sağlayan alt geçitler tamamlanarak trafiğe açıldı.

Açıklada ayrıca, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Erciyes Üniversitesi ve Talas güzergahına gitmek isteyenlerin Kartal Kavşağı ve Talas Bulvarı'nı kullanmadan alt geçitten geçmek suretiyle Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nı kullanabilecekleri belirtildi.