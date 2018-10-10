Kayseri'ye 1 milyar 640 milyon liralık yatırım

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, yatırım bedeli 1 milyar 640 milyon lira olan 136 tesis, 13 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreniyle hizmete sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesisler arasında Büyükşehir Belediyesinin yatırımı olan ve 620 milyon liraya mal edilen 41 tesisin yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ekim'de Kayseri’ye geleceğini ve saat 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak toplu açılış törenine katılacağını aktaran Çelik, "Ulaşımdan yeşil alana, kentsel dönüşümden alt yapıya, ilçelere yapılan yatırımlardan kültürel hizmetlere, eğitim çalışmalarından akıllı şehir projelerine, spor etkinliklerinden kurumlara yapılan modern tesislere kadar pek çok alanda büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın bir bölümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirine sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu birçok yatırımı, temel atma töreni bile düzenlenmeden bir bir tamamladıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"41 başlıkta açılışı yapılacak olan tesisler arasında Bekir Yıldız Bulvarı, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, Mimsin-TOKİ Yolu, Tuna Katlı Kavşağı, 30 Ağustos Katlı Kavşağı, Hulusi Akar Bulvarı girişi katlı kavşakları, Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı, muhtelif yerlerde 19 ayrı köprü, Beyazşehir, Köşk, Talas ve Yemliha Sosyal Yaşam Merkezleri, kamu idareleri için yapılan binalar, ilçelere yapılan 118 kilometre yeni yol, Felahiye Toplu Ahır Projesi, yine ilçelere yapılan spor sahaları, çocuk oyun grupları, parklar, sulama tesisleri, kent merkezine 6 adet mini terminal binası, Büyükşehir Meslek Akademisi, Asri Mezarlık’ta yapılan çalışmalar, Erciyes'e yapılan sosyal tesisler, KASKİ'nin içme suyu ve kanalizasyon hatları ile 156 adet depo, kuyu ve arıtma tesisi yapımı bulunuyor. Yaklaşık maliyeti 620 milyon lirayı bulan tüm bu yatırımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Kayserilileri toplu açılış törenine davet ediyorum."

13 Ekim'de açılışı yapılacak hizmetlerin diğer kamu yatırımlarıyla toplam yatırım bedellerinin 1 milyar 640 milyon lira olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ailesiyle inşaatına destek verdiği Kayseri Şehir Mezarlığı'ndaki Akar'ın ismini taşıyan caminin de açılışını yapması bekleniyor.