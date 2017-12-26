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Kayserispor'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'i ziyaret etti.Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete ASP Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı, ÇEKOM Müdürü...

26 Aralık 2017 Salı 17:21
Kayserispor'a ziyaret
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'i ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete ASP Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı, ÇEKOM Müdürü Sait Postallı ile kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan bir grup çocuk katıldı.

Özer, ziyarette yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, korunma altında bulunan çocuklara yönelik sosyal ve sportif faaliyetlere son derece önem verdiğini belirtti.

Özer'in, personel ve çocuklarla birlikte Kayserispor'un bütün maçlarında bulunduklarını ve manevi destek vermeye gayret ettiklerini vurgulayarak, korunma ve bakım altında bulunan çocuklara gösterilen ilgi ve destekten dolayı Erol Bedir ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Teknik Direktör Marius Sumudica ile tanışan çocuklar, Kayserispor'a başarı dileklerinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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