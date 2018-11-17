Kayserispor'a destek zirvesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in ev sahipliğinde Kayserispor Zirvesi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, burada konuşan Başkan Çelik, belediye başkanı olarak değil Mustafa Çelik olarak toplantının ev sahipliğini üstlendiğini belirtti.

Kayserispor'un şehrin en önemli markası olduğunu ve takımı daha iyi yerlere getirmenin kaygısını yaşadıklarını ifade etti.

Toplantıda alınacak kararların kulüp için hayırlı olmasını dileyen Çelik, şunları kaydetti:

"Bir şehirde üretilen ürünlerin marka değeri şehrin marka değeri ile doğru orantılıdır. Şehrin marka değeri yüksekse ürettiğiniz ürünün de marka değeri iyi olur. Bu şehrin marka değerini yükseltecek en önemli ürün de Kayserispor. Bu anlamda Kayserispor'a katkılarınızı bekliyoruz. Bu toplantıda ne kararlar alırsak belediyeler olarak kanunların verdiği sınırlar çerçevesinde biz de bugüne kadar olduğumuz gibi yine takımımızın yanında oluruz."

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, hep beraber Kayserispor'u desteklemenin borçları olduğunu kaydetti.