Kayserili sanayici ve iş adamlarından enflasyonla mücadeleye destek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de faaliyet gösteren ulusal ve yerel 100'den fazla firma, ürün fiyatlarında yapacakları indirimlerle Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verecek.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sanayi odası, ticaret odası ve ticaret borsası yönetici ve üyelerinin katılımıyla Oda'da düzenlediği toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı kuruluşlar olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı son derece önemli bulduklarını ve sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Büyüksimitci, ekonomideki dengelenme sürecinin en önemli ayağı olan enflasyonla mücadelenin kamu ve özel sektör dayanışmasıyla en kısa sürede üstesinden gelineceğini ifade etti.

Kentteki iş adamları ve sanayiciler olarak enflasyonla mücadeleyi sahiplenerek gerekli çalışmaları başlattıklarını dile getiren Büyüksimitci, şöyle dedi:

"Çalışma çok kısa süre içinde firmalardan büyük ilgi gördü. Şu an kampanyaya destek olan firmalarımızın sadece bir kısmı burada. Buraya gelemeyip destek olan çok sayıda firmamız var. Program kapsamında firmalarımız yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt ettiler. Bu indirim firmaya göre yüzde 15'i, 20'yi de bulabilir. Her şeyden önce kendi devletimize ve milletimize güvenmek zorundayız. Üreterek, güvenerek, çalışarak başaracağız. Firmalarımızın geneline baktığımızda enflasyonu tetikleyen ana kalemlerde olduklarını görüyoruz. Onlarca firmamız aradı, katkı vermek istedi. En önemlisi mevcut istikrarı korumak. İşçi ve işveren aynı gemideyiz, önemli olan gemiye su aldırmamak."

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da kentin her zaman devletin yanında olduğunu belirterek, "Bize yakışan da budur. Onlarca, yüzlerce firma destek verecek, bunun için müracaat ettiler." ifadesini kullandı.

Kampanyaya ilk etapta mobilyadan gıdaya, sanayiden tekstile 100'den fazla firmanın destek verdiği öğrenildi.