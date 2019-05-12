Kayserili hacı adayları aşı oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kutsal topraklara gidecek hacı adayları, bulaşıcı hastalıklara karşı aşı oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde hacı adaylarına menenjit aşısı yapıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bedir, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 7 bin 600 vatandaşımıza hac ve umre için menenjit aşıları yapıldı. Bu aşılama işlemleri Türkiye ve Suudi Arabistan Sağlık Bakanlıklarının iş birliği çerçevesinde gerçekleşmekte. Menenjit solunum yolu ile bulaşan bir hastalık ve Suudi Arabistan'da da dünyanın dört bir yanından gelen insanlar bir araya gelmekte. Bu nedenle çok hızlı yayılarak pandemi haline gelebilmekte. Bu durumun önüne geçmek ve vatandaşlarımızı korumak adına Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak hac aşılarının üzerinde önemle duruyoruz. Ramazan münasebeti ile de vatandaşlarımız iftardan sonra aşılarını Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezinde yaptırabilirler."